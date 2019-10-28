عام / محافظ الوجه يرأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
الوجه 29 صفر 1441هـ الموافق 28 اكتوبر 2019 م واس
رأس محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم ، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني ، بحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعات الاجتماعات في مبني المحافظة .
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول أعمال اللجنة واتخاذ التوصيات اللازمة ، وكذلك مناقشة الاستعداد من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة الوجه والمراكز التابعة لها للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر- لا قدر الله-.
//انتهى //
14:40ت م
0089