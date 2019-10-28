الأحساء 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسدشن مساعد المدير العام للتعليم في محافظة الأحساء للشؤون التعليمية "بنين" حمد العيسى اليوم، فعاليات الورشة التربوية " تقويم المهارات غير المعرفية "مهارات القرن الـ21"، ضمن البرامج المركزية للإدارة العامة للتقويم والقبول في وزارة التعليم، بمشاركة 46 مديراً ومديرة لإدارات الاختبارات والقبول، يمثلون 20 إدارة تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ويستمر لمدة 3 أيام في فندق مكان بالأحساء، وتتضمن 12 جلسة تخصصية.وأشار العيسى، إلى أن الورشة تناقش محاور ضرورية، تتناسب مع الحراك الذي تعيشه البلاد، والرغبة الملحة في التحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ومبدع، والوصول إلى صدارة دول العالم في جميع المجالات، وما تضمنته رؤية المملكة المباركة 2030 بأن تكون في صدارة دول العالم، منوها بالنقلة التحولية التي تشهدها وزارة التعليم.من جانبه، أشار مدير إدارة الاختبارات والقبول "بنين" في تعليم الأحساء محمد الدوسري، إلى أن التطلعات باتت ملحة إلى التعرف على المهارات المستقبلية (مهارات القرن 21)، ومنها المهارات غير المعرفية وكيفية تنميتها وغرسها في النظام التعليمي وكيفية قياسها وتقديمها.بدورها قالت مديرة إدارة الاختبارات والقبول "بنات" في تعليم الأحساء فاتن النعيم، إن رؤية بلادنا 2030 استهدفت إعادة هيكلة قطاع التعليم وصياغة حديثة لمجموعة الأنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية التي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التعليمي ولهذا أدرك مصدر القرار أن الأنظمة لن تحقق أهدافها الطموحة مالم تركز في برامجها على تنمية المهارات وتقويمها من أجل تحسين نواتج التعلم ومن المهارات التي نسعى جميعاً لإكسابها للطلاب من خلال التفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، وغيرها.فيما قالت ممثلة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتورة هيا المزروع "قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن"، خلال ورقتها، التي حملت عنوان: "مفهوم المهارات غير المعرفية وأهميتها"، إن المهارات الحياتية تتباين في المسميات وتتفق في المعنى، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الدولي، أوضحت في تقريرها إلى وجود علاقة طردية بين مستوى امتلاك الطلاب للمعارف والمهارات الأساسية والنمو الاقتصادي، حيث تعد قيمة اقتصادية مضافة لقيمة الاقتصاد المحلي، تعادل 5 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحالي عندما يتمكن الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية، كما تساعدهم في الخروج من الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها.وأوضح مدير إدارة التقويم بالإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم عبدالله العرفج، خلال ورقته، التي حملت عنوان: "بناء مهام التقويم القائم على الأداء"، أن مهام التقويم يشير إلى معظم أنواع تقويم الأداء، وهي تشبه إلى حد ما الاختبارات في التقويم التقليدي الذي يتضمن أنواعاً عديدة كالاختبارات بأنواعها المقالية والموضوعية، وتتميز مهام التقويم بإمكانية استخدامها للتدريس والتقويم معاً، كما أنها توفر ظروفاً حقيقية لتعلم الطلاب داخل حجرة الدراسة وخارجها، كما تشجع الطلاب على إنتاج مكون جديد أو الانخراط في أنشطة ذات مردود تعليمي يمكن ملاحظته وقيامه، مستعرضا حزمة من أنواع التقويم القائم على الأداء.// انتهى//14:41ت م0090