الوجه 29صقر 1441هـ الموافق 28 اكتوبر 2019 واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمكتبه بمقر المحافظة اليوم مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري .وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع ، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.كما جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بدور فرع الوزارة بالمحافظة في تعزيز حماية المستهلك وتكثيف الجهود الرقابية والميدانية على الأسعار وتوفير السلع والحرص على مصالح المواطنين .وأكد التميمي حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على توفير احتياجات المواطنينومتابعتها والعمل على تحقيقها.من جهته, أعرب مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال .//انتهى //14:42ت م0091