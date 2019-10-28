الوجه 29 صفر 1441هـ الموافق 28 اكتوبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه جلسته الـ 40 برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف ، و بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي وأعضاء المجلس وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس .وجرى خلال الاجتماع استعراض توصيات وقرارات المجلس للعامين 2018م-2019م، وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات تنفيذية، والجهود المبذولة بالمشاريع وسير العمل فيها للتسهيل على الأهالي وراحتهم، وتقريرا عن جولة أعضاء المجلس على شواطئ الوجه ومناقشة اهم الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة والعمل على إصلاحها بالتعاون مع البلدية .كما ناقش المجلس وضع المعدات بالبلدية وضرورة تشغيلها للعمل على تحسين التشوه البصري وأوصى بتثبيت مواقع مخصصة لرمي مخلفات المباني باختيار مواقع غير مضرة بيئياً وتحسين المشهد الحضري لمدخل المطار بالمحافظة .// انتهى //14:42ت م0092