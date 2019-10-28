السيح 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مقر ديوان المحافظة بمدينة السيح، الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لحملة تشجير مدن ومراكز وقرى الخرج بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والفرق التطوعية في مجال التشجير.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وخطة عمل الحملة في مدينة السيح وفي مراكز وقرى المحافظة والاحتياجات والمدة الزمنية والمواقع المقترحة للبدء في الحملة.وفي ختام الاجتماع أكد الماضي أهمية التشجير في حماية البيئة والحد من التلوث ومكافحة التصحر والإسهام في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.// انتهى //14:43ت م0093