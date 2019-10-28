عام / مدني الطائف ينفذ تجربة فرضية في مبنى الاتصالات السعودية
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
الطائف 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس
نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم , فرضية لحادث حريق بمبنى الاتصالات السعودية ( مقسم وج) بمحافظة الطائف .
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي أن الهدف من التجربة الفرضية , قياس سرعة الاستجابة والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف ، وكذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق - لاقدر الله.
وأضاف " إن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .
وأبان الغامدي أنه شارك في التجربة الفرضية عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في هيئه الهلال الأحمر السعودي وأمانة الطائف والشرطة والدوريات الأمنية والشئون الصحية وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية.
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