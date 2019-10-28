الطائف 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم , فرضية لحادث حريق بمبنى الاتصالات السعودية ( مقسم وج) بمحافظة الطائف .وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي أن الهدف من التجربة الفرضية , قياس سرعة الاستجابة والتعرف على المداخل والمخارج والطرق ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع وتحديد نقاط القوة والضعف ، وكذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز المعنيين بالأمن والسلامة ومدى إلمامهم بالتعليمات والإجراءات اللازمة لإخلاء المصابين في حال وقوع حادث حريق - لاقدر الله.وأضاف " إن هذه التجارب الفرضية تساعد في رفع أداء الفرق واستعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الكوارث والطوارئ وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها .وأبان الغامدي أنه شارك في التجربة الفرضية عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في هيئه الهلال الأحمر السعودي وأمانة الطائف والشرطة والدوريات الأمنية والشئون الصحية وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية.// انتهى //14:45ت م0094