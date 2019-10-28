شقراء 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستقيم جامعة شقراء في الـ8 من ربيع أول المقبل ملتقى "الإعلام الجامعي.. التعزيز والمواكبة"، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عِوَض بن خزيم الأسمري, بحضور نخبة من المتخصصين بالمجال الإعلامي والمهتمين.ويناقش الملتقى عددا من المحاور التي تٌسهم في تعزيز دور الإعلام الجامعي.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بالجامعة الدكتور مطلق بن مقعد الروقي، أن الملتقى يقام ضمن مبادرات وبرامج إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للجامعة بهدف التعريف بدور الإعلام الجامعي من خلال إقامة ورش عمل وملتقيات عن مهام و مسؤوليات العلاقات العامة والإعلام الجامعي وأدواره التعليمية والبحثية والمجتمعية.وبين أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات حيث تخصص الجلسة الأولى للحديث عن دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية، ويتطرق المحور الثاني لدور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية الاجتماعية, أما المحور الثالث فيتناول الإعلام الجامعي مسؤولية ومهارات.// انتهى //14:46ت م0095