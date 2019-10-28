الدمام 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة القطيف أول أمس، على بسطات سوق الأسماك بالقطيف، على إتلاف أكثر من خمسة أطنان من الأسماك والروبيان الفاسد، فيما جرى أخذ عينات عشوائية للأسماك وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للأكل.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات تأتي للتأكد من تطبيق كافة اشتراطات البلدية ومدى صحة وسلامة المنتجات المعروضة وملاءمتها للاستخدام الآدمي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة؛ لضمان وحفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لحماية المستهلك وتنظيف السوق من السلع المنتهية الصلاحية.وأشار المهندس الحسيني، إلى أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين، وأن أسواق الأسماك في المحافظة محل اهتمام دائم ومستمر من قبل الفرق الرقابية، مبيناً أن البلدية شكلت لجنة دائمة لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للوقوف على نوعية الأسماك المعروضة، مشيرًا إلى فحص عينات عشوائية عبر المختصين بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من سلامة الأصناف البحرية التي تعرض بشكل يومي للمستهلكين.وبين أن الأسماك فائقة الحساسية وسريعة التلف والفساد، الأمر الذي يستوجب المحافظة عليها أثناء مراحل تداولها حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية والاستهلاكية، داعياً المستهلكين عند شراء الأسماك ملاحظة توفر بعض الخصائص الطبيعية، مُحذراً من تداول الأسماك من المواقع غير الصحية والباعة الجائلين، مع الحرص على ابتياعها من الأسواق والمحلات المرخص لها من قبل البلدية.// انتهى//14:46ت م0096