الدمام 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل، واطلع آلية سير العمل بالجمعية، وأبرز الإنجازات التي جرى تحقيقها في الأعوام الماضية.وتفقد المقبل خلال جولته الميدانية على مشروع وقف منار القرآن، الذي يجري إنشاؤه حاليا، مشيدا بما تقدمه الجمعية من خدمات لتعليم كتاب الله وتخريج الحفاظ، وغرس روح القيم والأخلاق والعطاء، منوها بما توليه القيادة من اهتمام وعناية لكتاب الله، وبالجمعيات الخيرية، مقدما شكره لمدير ومنسوبي جمعية التحفيظ وفريق العمل الذين يقدمون خدمات الجمعية خصوصاً بجوانب الحوكمة وتطوير الأداء ووضوح الأهداف والمخرجات.// انتهى //14:46ت م0097