بريدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , منصة ملتقى شقائق الرجال ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات بالأمارة المهندس يوسف الحربي, ومستشارة امارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي, ومستشارة أمارة المنطقة لولوة الخميري, وعدد من القياديات بالمنطقة .وتهدف المنصة إلى حصر القيادات النسائية من مدينة بريدة والمحافظات والقطاعات كافة , وتعزيز تنمية دور المرأة وتمكينها بالمنطقة.واستمع سموه لشرح مفصل من قبل مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي عن منصة شقائق الرجال ، التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة للرفع من معدل الاستثمار في تمكين المرأة بالمنطقة , مؤكدةً لسموه على أن منصة شقائق الرجال تهدف إلى إبراز منجزات وخبرات أكثر من 350 قيادية من قياديات المنطقة, لتشجيعهن وتعزيز الثقة لديهن في شتى المجالات, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من مبادرات وتشجيع لتعزيز تمكين المرأة بالمنطقة.وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إطلاق منصة شقائق الرجال, مشيداً بما تمتلكه المنطقة من قياديات بارزات في شتى المجالات , مؤكداً على الأهمية التي تمتلكها منصة شقائق الرجال كونها تبرز العديد من المنجزات والخبرات لقياديات المنطقة, منوهاً بدعم الدولة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للمرأة وتمكينها وفي شتى القطاعات , مشيراً سموه على أن تلك الخطوة ستكون عاملاً مساهماً في إبراز التجارب الناجحة من القياديات النسائية بالمجتمع كنماذج متميزة لتنمية الطموح لديهن والاستفادة من خبراتهن على مستوى المنطقة والمملكة بشكل عام, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //14:50ت م0098