سكاكا 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم برامج مشروع تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي, الذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي "بنات" بتعليم الجوف، بمشاركة 111 طالبة من 23 إدارة تعليمية بالمملكة، وذلك في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.وأوضحت مديرة إدارة النشاط الطلابي "بنات" نورة بنت محمد المسباح أن مشروع تطبيقات وأبحاث برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية الدولية التي تدعمها الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، الذي يهدف إلى تحسين الوعي البيئي والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي فهو يتيح للطالبات فهم الحقائق والبيانات المرتبطة بعلوم الأرض بصورة عامة وتعزيز روح العمل الجماعي ، ويهتم بتنمية مهارات البحث العلمي في مجال البيئة ليربط بين الطلبة والمعلمين ومجتمع البحث العلمي العالمي.وأوضحت أن البرنامج سيشمل عددًا من الورش والبرامج التدريبية والترفيهية وزيارات لمواقع بيئية حيوية في المنطقة تستهدف للبحوث العلمية للطالبات والمنسقات، للاستزادة في مجالات البحث الخمسة، سعياً لتحقيق رسالة برنامج جلوب وتعزيزاً لتعليم وتعلم العلوم، وتعزيز لمحو الأمية البيئية ورعايتها وتشجيع الاكتشافات العلمية.من جانبها، بينت منسقة البرنامج جفيلة بنت ممدوح السلطان أنه سيتم تنفيذ برنامجين منفصلين الأول يستهدف الطالبات، والآخر يستهدف المعلمات والمنسقات.بعد ذلك توالت فقرات الحفل شملت العديد من الفقرات المتنوعة التي تحاكي أهداف المشروع ورؤيته، بمشاركة كشافة البنات المستحدثة، وعرض مرئي "وطن تكلل بالعلوم "، وأوبريت " هنا مجد ومجد "، وأنشودة " لنا راية لا تمل النماء "، وأوبريت " أرضي أنا ورؤيتها تزيد "، وأوبريت " أمنا الأرض "، وأوبريت " حديثي حتى الصباح ".// انتهى //14:59ت م0099