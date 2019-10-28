الدمام 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.ونوه سموه بما تحظى به الهيئة الملكية وقطاع الصناعة من دعمٍ واهتمام من القيادة, الذي أسهم في تحقيق النجاحات، مبيناً سموه أن الكفاءات الوطنية في الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية حققت العديد من النجاحات التي وصلت إلى العالمية، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.واستمع سموه لشرح عن جهود الهيئة الملكية في الحفاظ على البيئة وتعزيز أعمال إعادة التدوير، التي أثمرت عن تنفيذ الهيئة لتدوير ١٢٠ ألف طن من النفايات الصناعية خلال العام الماضي.من جهته ثمن معالي المهندس عبدالله السعدان، حرص واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، مبيناً أن الهيئة الملكية للجبيل حققت عدداً من النجاحات في مجال حماية البيئة والحد من الآثار للعمليات الصناعية، معربًا عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على رعايتهما ودعمهما لأعمال ومناشط الهيئة الملكية.// انتهى //15:01ت م0100