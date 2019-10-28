الطائف 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساحتضنت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات (إدارة الصحة العامة) فعاليات ورشة العمل المختصة بمكافحة آفات الصحة العامة، بحضور وفد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المتخصص في البحوث العلمية وتقنيات المكافحة الحشرية.وتطرقت الورشة إلى طرق المكافحة الحشرية والاستقصاء الحشري وسبل المكافحة لبؤر التكاثر.ونفذ المشاركون جولة ميدانية على المواقع الرطبة ومواقع التجمعات المائية بمحافظة الطائف وجرى توزيع (100) مصيده للبعوض النقال لمرض حمى الضنك بالأماكن التي تعد بؤر لتكاثر الحشرات.من جهة ثانية التقى وفد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وتم بحث جهود المكافحة والبرامج المنفذة من قبل الأمانة لتعزيز جهود الرش بأنواعه، وأهمية تفعيل الوسائل التي من شأنها احتواء أطوار النمو الحشري، والقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة ومنع تكاثرها وبخاصة عقب مواسم الأمطار.// انتهى //15:01ت م0101