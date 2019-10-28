الرياض 29 صفر 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 واسحصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وذلك بعد استيفائه لكافة معايير الاعتماد المطلوبة للبرامج التدريبية.ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى تسخير كافة الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمستشفى لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية.وبهذه المناسبة أوضحت المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب الأستاذة دينا بنت صالح السماعيل أن مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحرص ويركز في أولوياته على توفير بيئة تعليمية متميزة للمتدربين والمدربين ، لهذا تم استحداث برامج تدريبية مبنية على أسس التعليم الصحي بأعلى المعايير وذلك لتمكين المتدرب من الحصول على تدريب عالٍ يؤهله للممارسة المهنية الآمنة والمتوائمة مع أعلى معايير التميز.يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي قد حصل سابقاً على اعتماد الجودة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) بعد أن تجاوز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) وعدد من الاعتمادات والجوائز نظير خدماته وإنجازاته.ويأتي ذلك حرصا من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على دعم برامج التعليم الصحي للوصول للتميز الوطني في التدريب الصحي، والمساهمة في مسيرة الوطن للتنمية وبناء الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع الصحي ودعم خطط التنمية والاقتصاد من خلال تأهيل وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.//انتهى//16:23ت م0153