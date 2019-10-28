صامطة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة صامطة ممثلة في قسمها النسائي أمس، برنامج " التسويق الإلكتروني " الخاص بفتيات الأسر النازحة، ولك بمقر قاعة التدريب في اللجنة.وركزت المدربة ملاك دغريري، خلال البرنامج، على عدة محاور منها؛ كيفية استخدام الانترنت في مشروعات الفتيات الخاصة، وطريقة التصميم في المواقع الإلكترونية الخاصة بهم، وأهم العلامات التجارية، وكيف يكون التعامل مع المستفيدين والعلاقة بينهم.وفي ختام البرنامج سلمت المدير التنفيذي بالقسم النسائي نورة آل بشير ، شهادات حضور البرنامج للمتدربات ، متمنية لهن التوفيق والسداد .// انتهى //16:25ت م0154