أبها 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي اليوم مذكرة تفاهم بين الجامعة ومرکز مكين للبرامج الجامعية ، بهدف التعاون في البرامج التدريبية النوعية والمجتمعية، وتبادل الزيارات بين الطرفين للاستفادة من الخبرات وتعزيز سبل الاتصال والتشاور.وتضمنت المذكرة التي تستمر لمدة سنتين، الاتفاق على عقد برنامج "الموجه الشخصي" لعدد من منسوبي الجامعة بهدف تطوير مهارات التوجيه الشخصي والإرشاد الأكاديمي، وكذلك التنسيق لتيسير الاستفادة من مرافق الجامعة كالقاعات التدريبية وأجهزة العرض والتدريب وترشيح الأعضاء المشاركين وتيسير تطبيقات البرنامج.// انتهى //16:26ت م0155