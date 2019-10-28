الأحساء 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي مٌحافظ الأحساء اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء برنامج أصدقاء المجلس البلدي بالمحافظة، وذلك بمكتبه بديون الإمارة.ورحب سمو محافظ الأحساء بالحضور، مشيراً إلى أهمية دور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.كما قدم رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد بن حمد البوعلي شكره لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتشجيعه وتوجيهه لبرنامج أصدقاء المجلس .فيما أشار رئيس أصدقاء المجلس البلدي بالأحساء لثلاث مبادرات جاري العمل عليها وهي ، مسابقة أجمل حديقة منزلية ، ولقاء مع فئة الشباب في الأحساء ، ولقاء مع الفرق التطوعية الخدمية التي تعني بالخدمات البلدية.// انتهى //16:29ت م0156