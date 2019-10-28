الدمام 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسقام محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد عبد العزيز الصفيان اليوم، بجولة ميدانية للوقوف على المشاريع الصحية بالمحافظة وهي مستشفى عنك العام، ومركز طب الأسنان، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، وذلك للاطلاع على سير العمل فيها , إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وسمو نائبه التي تؤكد أهمية قيام المحافظين بالمنطقة على المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية والتأكيد على إنجازها وفق الفترات الزمنية المحددة ‏لها وضمان جودة الأداء فيها.وأكد محافظ القطيف أهمية متابعة المجلس المحلي لتذليل كافة المعوقات التي تسهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع الصحية وفق توجيهات وحرص ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .رافق المحافظ في الجولة سكرتير المجلس ورئيس لجنة المشاريع ورئيس اللجنة الصحية بالمجلس المحلي وعدد من المسؤولين المعنيين بالشئون الصحية.//انتهى//16:32ت م0157