سكاكا 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم، المخصصات الشهرية لبرنامج كفالة الأيتام وبرنامج كفالة الأسر المحتاجة لشهر أكتوبر من العام 2019م والبالغ قيمتها 90,400 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن عدد المستفيدين من برنامج كفالة الأيتام بلغ 314 يتيماً ويتيمة، فيما استفاد من برنامج كفالة الأسر 32 أسرة .وأهاب الخالدي بأهل الخير والمحسنين إلى المشاركة في مثل هذه البرامج لما فيه الأجر والثواب من الله، وحتى تفي الجمعية بالتزاماتها في سد حاجة مثل هذه الأسر المتعففة.// انتهى //16:33ت م0158