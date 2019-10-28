أبها 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، في مبنى المدرجات المركزية بمقر الجامعة الرئيس بأبها، حفل افتتاح المعسكر النموذجي الأول والمعرض المصاحب، والذي تنظمه الجامعة ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والذي تقام فعالياته في مقر كلية العلوم بطريق الملك عبدالله، للرجال والنساء، خلال الفترة من 28 صفر حتى الـ 5 من ربيع الأول القادم.واطلع السلمي على المعرض المصاحب، الذي ضم عددًا من أجنحة الجهات المشاركة، والتي قدمت من خلال أجنحتها نبذة عن الخدمات التي تقدمها باختلاف تخصصاتها، والتي شملت معهد ريادة الأعمال الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بأبها، وإدارة النشاط الطلابي بتعليم عسير، إضافة إلى عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، والإدارة العامة لتقنية المعلومات.وفي بداية الحفل الخطابي أكد معالي مدير الجامعة على أهمية تفعيل دور ريادة الأعمال على مستوى التعليم الجامعي، لما يتوفر لها من أهمية في تحديد مسار خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أن الجامعة تولي ريادة الأعمال اهتمامها، مستشهدًا على ذلك بإنشاء الجامعة مؤخرًا لوكالة الأعمال والاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن من أبرز أهدافها الاهتمام بجوانب ريادة الأعمال وتطويرها.بدوره أكد وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي حرص الوكالة على تسريع حركة المعرفة وتوفير الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى عمل حر وتوفير بيئة ملائمة لأبناء وبنات الجامعة والمنطقة، في مجال ريادة الأعمال وذلك لتبادل الأفكار والطموحات والعمل، على إنجاحها ومساعدة المبتدئين والراغبين للدخول في عالم الأعمال حتى يصبحوا قادرين على امتلاك وقتهم ومصدر دخلهم.وأضاف الحديثي أن تنظيم الجامعة للمعسكر يأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيزًا لدورها التنموي، من أجل خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال واحتضان المشاريع الإبداعية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مشيراً إلى أن المعسكر يعد فرصة لمنسوبي الجامعة وأبناء المنطقة للانضمام لمجتمع رواد الأعمال بهدف تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى واقع ملموس، للحصول على منتج واعد يخدم الاقتصاد السعودي.وفي ختام الحفل كرم مدير الجامعة المشاركين والفائزين في منافسات مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال والتي شملت عدة مجالات ريادية وإبداعية.// انتهى //16:33ت م0159