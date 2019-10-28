مكة المكرمة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوقع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة التجارية الصناعية هشام محمد كعكي اليوم، اتفاقية تعاون تعليمية، مع المجلس الثقافي البريطاني، تتضمن إقامة دورات اللغة الإنجليزية العامة واللغة المتخصصة للأعمال وكذلك دورات IELTS التحضيرية، بحضور القنصل البريطاني العام سيف آشر ونائب مدير المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة أماندا جين.وستقدم غرفة مكة بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني ثلاثة أنواع من دورات اللغة الإنجليزية، تتمثل في دورات اللغة الإنجليزية العامة، وتحتوي على خمسة مستويات (مبتدئ- ابتدائي- قبل المتوسط- متوسط- بعد المتوسط)، ودورات اللغة الإنجليزية للأعمال بواقع أربعة مستويات (الابتدائية- قبل المتوسط- متوسط- فوق المتوسط) ودورة التدريب التحضيري لاختبارات "نظام امتحان اللغة الإنجليزية الدولي IELTS.وبحسب الاتفاقية ستنطلق الدورات في 17 نوفمبر 2019، وسيتفيد منها العاملون في مجالات الحج والعمرة والسياحة والأعمال، والقطاعات الطلابية بمكة المكرمة، حيث تيسر لبعضهم إكمال الدراسات العليا.// انتهى //16:35ت م0160