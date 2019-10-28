نجران 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساستضافت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة اليوم، برنامج "الوقاية من المخدرات"، ضمن المشروع الوطني لمكافحة المخدرات "نبراس"، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار وعميد الكلية التقنية محمد بن علي الصقري ووكلاء الكلية، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية.واستعرض مدير شعبة المخدرات بمستشفى الأمل بنجران سعيد علي الوادعي خلال البرنامج أساليب وطرق التهريب التي يستخدمها تجار المخدرات وكيفية الكشف عن المهربين والتعامل معهم، كما بيّن مفهوم المخدرات وأنواعها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد والأسرة والمجتمع، وطرق مواجهتها، والوقاية منها.//انتهى//16:35ت م0161