جيزان 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساستفاد أكثر من 350 زائراً من الفحص التوعوي والوقائي للبصر من خلال الركن الذي أقامته جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمركز كادي مول التجاري في مدينة جيزان ، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للبصر 2019 " البصر أولاً ".وأوضح المشرف على تنفيذ فعاليات الركن استشاري طب وجراحة العيون عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتور إسماعيل أبو علوط، أن المعرض أقيم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى والجمعية السعودية لطب العيون وعدد من الكليات الصحية بالجامعة.وأشار الدكتور أبو علوط إلى أن الركن شهد على مدى يومين متتاليين، إقبالاً من مرتادي المركز التجاري، للاستشارات الطبية والفحص البصري، حيث يهدف إلى رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن أسباب العمى والإعاقة البصرية والوقاية منها ونشر ثقافة الفحص الدوري للعين.من جهته أكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة الدكتور مدني آل عيسى، أن المعرض يعد إنطلاقة للعديد من البرامج التثقيفية والطبية المجتمعية المشتركة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الكليات الطبية والصحية، وإنطلاقاً من رسالة الجامعة نحو واجبها وشراكاتها المجتمعية.وقدم آل عيسى شكره للإدارات والجهات المشاركة وجميع أفراد طاقم العمل الطبي والإداري المنفذ لفعاليات المعرض على جهودهم الفاعلة ، التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق العديد من الخدمات العلاجية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين من أفراد مجتمع المنطقة .// انتهى //16:38ت م0164