الدمام 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، اليوم أسماء 32 مرشحاً ومرشحة من منسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها ٢٢.وقدم الدكتور الشلعان شكره لمركز التميز ومنسقي التميز بالمكاتب والمدارس على جهودهم المتميزة والمتواصلة التي بذلت لتجويد ملفات المشاركين وتقديم التغذية الراجعة وتوفير احتياجاتهم ليمثلوا تعليم الشرقية والمنطقة خير تمثيلبدورها أوضحت مدير مركز التميز فاطمة بنت ابراهيم رويس، أن مركز التميز يسعى لنشر ثقافة التميز في جميع إدارات ومكاتب التعليم والمدارس ورعاية وتشجيع المبدعين والمتميزين ودعم مشاركتهم في الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.وأضافت بأن المركز يسعى لتحفيز منسوبي التعليم للقيام بمبادرات تعزز من الإبداع والابتكار في البيئة التعليمية مواكبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ مما سينعكس إيجاباً على الميدان التربوي وعلى مخرجات التعليم، مبينة أن المرشحين تشمل فئة الطالب المتميز، فئة المعلم المتميز، فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى فئة المدرسة المتميزة.//انتهى//16:39ت م0165