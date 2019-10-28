جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساحتفلت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، بتخريج الدفعة الأولى من الشباب مستفيدي برنامج "قناتك"، الهادف إلى تأهيلهم لتقديم محتوى إعلامي مميز ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي ، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية إبراهيم السبيعي ، وعدد من المختصين والإعلاميين .وقال المدير التنفيذي للجمعية سليم بن غيث الفايدي : إن برنامج "قناتك" يهدف إلى توجيه وتمكين الشباب لنشر محتوى قيمي في منصات التواصل الاجتماعي ، لما لها من دور كبير في ترسيخ القيم ونشر الوعي والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية , مشيراً إلى أن الجمعية قدمت من خلال "قناتك" برنامجاً متكاملاً شمل الدورات وورش العمل واستضافة الخبراء ، بالإضافة إلى التطبيق الميداني والتطبيق في استديوهات متخصصة.وتخلل الحفل استعراض عدد من النماذج التي خرجها البرنامج وأصبحت اليوم محل اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ، ثم كرم راعي الحفل الشباب الخريجين والبالغ عددهم 40 شاباً بعد اجتيازهم 100 ساعة تدريبية وتطبيقية واستشارية .// انتهى //16:43ت م0166