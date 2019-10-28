جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسعقدت منظمة التعاون الإسلامي أمس , مشاورات مع الوفد الزائر من وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وذلك بمقر المنظمة بجدة.وتبادل الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامي السفير طارق علي بخيت،مشاورات مع مديرة قسم سياسات الشؤون الإنسانية والمشاركة العالمية في مكتب المساعدة الأمريكية الخارجية في حالات الكوارث ميا بيرز , وجهات النظر حول كيفية تعزيز شراكتهما الثنائية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.// انتهى //16:44ت م0167