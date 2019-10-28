سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تجري مشاورات مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس
عقدت منظمة التعاون الإسلامي أمس , مشاورات مع الوفد الزائر من وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وذلك بمقر المنظمة بجدة.
وتبادل الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الاسلامي السفير طارق علي بخيت،مشاورات مع مديرة قسم سياسات الشؤون الإنسانية والمشاركة العالمية في مكتب المساعدة الأمريكية الخارجية في حالات الكوارث ميا بيرز , وجهات النظر حول كيفية تعزيز شراكتهما الثنائية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.
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16:44ت م
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