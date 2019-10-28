القدس المحتلة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس, أن 62 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".فيما فرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى.// انتهى //17:55ت م0191