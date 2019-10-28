القاهرة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية وسط تفاؤل مع الإعلان عن دخول الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل التعاون في برنامج للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بجانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر2 مليار جنيه، ليصل إلى 5ر716 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 35ر1 مليار جنيه، تركز أغلبها في سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 45ر0 % ليغلق عند مستوى 09ر14301 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48ر0 % ليسجل 24ر533 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بذات النسبة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 1ر1414 نقطة.// انتهى //17:55ت م0192