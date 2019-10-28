سيئون 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأطلق الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية لجراحة التشوهات الخلقية للمسالك البولية للأطفال في مستشفى سيئون العام وتستهدف 69 طفلا وطفلة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.وقدم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه أبناء الشعب اليمني المتواصل في كثير من المجالات الصحية والتنموية والخدمية والإغاثية ، لافتا النظر إلى أن المركز كان وما يزال جسر إمداد لتلبية الكثير من الاحتياجات للشعب اليمني وبصماته ظاهرة للعيان، مؤكدًا بأن هذا الموقف الإنساني المتواصل المقدم من المملكة العربية السعودية يؤكد عمق العلاقات بين الشعبين.وقال المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي إنه سيتم اليوم إنجاز عشر عمليات نوعية، مفيدًا بأن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة السفر على مواطني حضرموت الوادي والمحافظات المجاورة .وأوضح رئيس قسم المسالك البولية بهيئة مستشفى سيئون العام الدكتور عبدالله نقحان أن الحملة سبقها إعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة وتم استقبال الحالات من الأطفال في عيادة المسالك البولية وفرزها وبلغت 69 حالة تحتاج للتدخل الجراحي من مختلف محافظات الجمهورية في مجالات فتحة الإحليل التحتاني وتضيّق حوض الكلية وصمام الإحليل الخلفي وانحناء القضيب والخصية المهاجرة بالبطن.وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمه من خدمات وأعمال إنسانية لأهلهم وإخوانهم في اليمن التي سوف تسهم في التخفيف من معاناة المرضى.//انتهى//18:05ت م0195