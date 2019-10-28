جدة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسالتقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أمس، مدراء المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظات منطقة : جدة , والقنفذة , والعرضيات , وأضم , والليث , ورابغ، والمراكز التابعة، في اللقاء التشاوري الثاني، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس والمدراء التنفيذيين , بقاعة المكتب التعاوني للدعوة بشرق جدة.ويأتي اللقاء الثاني إمتدادًا للقاء الأول الذي أقيم بمكة المكرمة في مستهل سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المكاتب التعاونية في المنطقة , والوقوف على احتياجاتها بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله.// انتهى //18:06ت م0197