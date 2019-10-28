الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسغادر المنتخب السعودي لكرة الطاولة اليوم إلى مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا للمشاركة في بطولة بيلاروسيا الدولية ( ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) وتستمر حتى 2019/11/2 .ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 39 دولة ( السعودية - استراليا - أذربيجان – بلجيكا - بيلاروسيا– الهند – البحرين – ساحل العاج – الصين – التشيك – الدنمارك – انجلترا – اسبانيا - فرنسا – ألمانيا - هنجاريا - إيران - اليابان – كازاخستان - ليتوانيا – لكسمبورغ - المالديف - هولندا – النرويج - بولندا – البرتغال – رومانيا – روسيا – السنغال – سنغافورا – سلوفينيا – صربيا – سلوفاكيا – السويد – تركيا – أوكرانيا – أمريكا – أوزبكستان – فنزويلا ) .وضمت البعثة اللاعبين عبدالعزيز العباد و علي الخضراوي و عبدالعزيز بو شليبي ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً متعب الجوهر .// انتهى //18:07ت م0198