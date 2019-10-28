تبوك 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسانطلقت أمس المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لبرنامج أتقن المجتمعي في المنشآت التدريبية بمنطقة تبوك، بتنفيذ تسعة برامج التحق فيها من الجنسين ما يزيد عن (200) متدرب ومتدربة.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري بأن انطلاقة البرامج تم في الوقت المقرر لها وفقاً لخطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد تم التنسيق مسبقاً مع جميع منشآت المنطقة التدريبية للاستعداد والإعلان عن البرامج المتاحة في كل منشأة تدريبية بوقت كاف ٍ.وأفاد بأن التسجيل مستمر لبرامج الأسابيع الثلاثة القادمة لمن تنطبق عليه الشروط عبر رابط التسجيل الموحد ctc.tvtc.gov.sa// انتهى //18:08ت م0199