مكة المكرمة 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسدشن مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني اليوم ملتقى بحث الدرس الذي يحمل شعار " بحث الدرس لتحسين نواتج التعلم" الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ( بنين ) ، وذلك بقاعة المعارض.ويهدف الملتقى إلى مساندة المدارس في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتحسين نواتج التعلم وتمكين المدارس من بناء مجتمعات تعليم مهنية مستدامة، تسعى بشكل تدريجي ومستمر إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم ، ويستهدف الملتقى 80 مشرفًا وقائدًا مدرسيًا في جميع المراحل ويُقام كل يوم اثنين من كل أسبوع ، ويشتمل على العديد من اللقاءات وورش العمل.وتناول الملتقى فلسفة التعليم وأثرها على الممارسات التعليمية والتربوية بالمدرسة ومنظومة التعليم والتربية وفلسفة بحث الدرس وثقافة المدرسة كمدخل للتطوير المهني التعليمي وتحسين المدرسة ، والتطوير المهني القائم على المدرسة "نموذج بحث الدرس " وفجوة التدريس وعادات العقل المنتجة ، إضافة إلى دورة عن بحث الدرس ومحور دعم القيادة التربوية للمشروع ومحور معوقات التطبيق وطرق تجاوزها ، ومناقشة تحسين نواتج التعلم وإجراءات التحسين وتتبع الأثر ، إضافة لتقويم نواتج التعلم ثم الحديث عن تجارب من المدراس عن مشروع بحث الدرس .// انتهى //18:09ت م0200