الخرطوم 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دعم الأمم المتحدة للسودان لعبور المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام الشامل, مشيرة إلى أن توافق السودانيين على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي يؤكد جديتهم ورغبتهم لتحقيق أهداف تلك الثورة.وأوضحت في تصريح لها خلال زيارتها لولاية شمال دارفور غربي السودان أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومة لتنفيذ خطة التنمية الوطنية ودعم مؤسسات المجتمع المدني حتى يتسنى للسودان عبور المرحلة الانتقالية بنجاح.وشددت على ضرورة تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يحقق الحياة الآمنة والكريمة للإنسان السوداني عامة والدارفوري على وجه الخصوص, ودعم الجهود المفضية إلى تأكيد سيادة حكم القانون وصيانة حقوق الإنسان.// انتهى //18:26ت م0201