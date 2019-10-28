نيويورك 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع حيث بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوًى قياسيًا مرتفعًا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 82.27 نقطة بما يعادل 0.31 % ليصل إلى 27040.33 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 9.57 نقاط أو 0.32 % إلى 3032.12 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 42.65 نقطة أو 0.52 % إلى 8285.77 نقطة.// انتهى //18:34ت م0204