الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .وكان في استقبال فخامته في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة أبوبكر حسن دان سوكوتو ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //19:23ت م0226