ماليه 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسألقى فضيلة المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبد العزيز العتيق محاضرة بعنوان: "ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بقاعة الندوات في المركز الإسلامي بالعاصمة المالديفيه "ماليه" بحضور جمع من الأئمة والخطباء والدعاة بالمالديف.وتضمنت المحاضرة عدداً من المحاور التي أكدت على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطه بما يحقق المصلحة العامة وتدرأ به المفسدة الشرعية، مستدلاً بعدد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية .يشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الدورة العلمية والتدريبية للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والتي تنظمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمالديف، تحت شعار "رحمة واعتدال".// انتهى //19:25ت م0227