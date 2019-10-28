بغداد 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسصوت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم, على تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي على أن تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.كما صوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم, وقرر إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث" رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب" فضلا عن أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين.وكان مجلس النواب عقد اليوم جلسة خاصة برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 222 نائبا لمناقشة مطالب المتظاهرين وحزم الإصلاحات الحكومية.// انتهى //19:40ت م0229