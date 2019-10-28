الرياض 29 صفـر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسبحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش, اليوم , مع القائم بأعمال السفير الفرنسي لدى اليمن كريستوف كاستيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.واطلع وكيل وزارة الخارجية اليمني, القائم بأعمال السفير الفرنسي، على آخر التطورات السياسية في بلاده بما في ذلك مستجدات اتفاق ستوكهولم وجهود حل الأزمة في المحافظات الجنوبية وعودة مؤسسات الدولة, معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف فرنسا الداعم للحكومة الشرعية.من جهته أكد القائم بأعمال السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين , معرباً عن أمله في أن تتجاوز اليمن الوضع الراهن وتنعم بالسلام المستدام.// انتهى //19:42ت م0231