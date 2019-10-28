أبوظبي 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جون إيف لودريان, الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الإستراتيجية والسبل الكفيلة بمواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما ومصالحهما المتبادلة.كما استعرض الجانبان القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط في ظل التطورات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.// انتهى //19:44ت م0234