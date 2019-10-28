الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستصدر المنتخب السعودي لكرة اليد سلم الترتيب العام لمنتخبات البطولة العربية العاشرة للناشئين (مواليد 2002م) بعد مرور جولتين من الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، وذلك بعدما تمكن من كسب منتخب الأردن بنتيجة (37-20)، في المباراة التي جمعتهم اليوم على صالة بني خيار بمدينة نابل التونسية وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي والعربي محمد المنيع ، وحصل لاعب المنتخب السعودي عبد الله اليوسف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.ومن المقرر أن يخوض ناشئين أخضر اليد مباراتهم ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للبطولة غدا أمام منتخب الكويت، وذلك عند تمام الساعة 7:00 مساءً (بتوقيت السعودية)، في لقاء يتطلع من خلاله ناشئين أخضر اليد بتحقيق الانتصار والمحافظة على صدارة الدور التمهيدي .// انتهى //19:53ت م0236