الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوصل دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل الحمدان الروقي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //20:57ت م0250