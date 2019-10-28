موسكو 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالاً هاتفياً بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وأفاد بيان رئاسي للكرملين بأن الاتصال تركز على مناقشة نتائج مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر في مدينة سوتشي مع التأكيد على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.// انتهى //21:21ت م0255