الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسوصل فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //21:28ت م0256