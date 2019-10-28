رياضي / كأس محمد السادس للأندية الأبطال : الشباب السعودي يحقق فوزاً صعباً أمام شباب الأردن بالدقائق الأخيرة
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس
حقق فريق الشباب السعودي فوزاً صعباً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض .
وأهدر لاعبو الفريقين الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن الشباب من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ .
وتقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة .
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21:48ت م
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