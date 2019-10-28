الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق الشباب السعودي فوزاً صعباً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض .وأهدر لاعبو الفريقين الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن الشباب من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ .وتقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة .// انتهى //21:48ت م0261