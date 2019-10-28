الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأكد المدير الفني بنادي الشباب السعودي لكرة القدم خورخي ألميرون أن فريقه حقق الأهم في مباراة اليوم أمام فريق شباب الأردن الأردني بفوزه بهدف دون رد ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض ،مشيراً إلى أنه تبقى شوط آخر بالأردن سنعمل على الاستعداد له بشكل خاص.وقال في مؤتمر صحفي عقب المباراة : كان من المفترض أن نفوز بفارق أهداف كثيرة، لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم شاكراً اللاعبين على ما قدموه في هذه المباراة من جهد كبير رغم الإرهاق الذي يعانون منه ، مبيناً أن الشوط الأول لم يكن جيدًا، لكن في الشوط الثاني تحسن أداء الفريق وخلق اللاعبون فرصاً عديدة.// انتهى //22:50ت م0275