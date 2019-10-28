الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الاثنين عن أسماء الفائزين بجوائز التميز للإعلام الرياضي لعام 2019م، وذلك في حفل كبير أقيم في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة ومعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد بن حمد المالك ورئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الأستاذ محمد جميل عبدالقادر، ونخبة من الإعلاميين الرياضيين من داخل وخارج المملكة وأعضاء الاتحاد .وتضمنت هذه الجائزة سبعة فروع هي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، وأخيراً الإعلامي الأولمبي، حيث تقدم للمشاركة في هذه الجائزة ما يقارب 543 مشاركاً، فيما بلغت المشاركات المرشحة للحصول على هذه الجائزة 68 مشاركة.وجاءت نتائج الفائزين بالجوائز على النحو التالي:أولاً/ فرع المقال الصحفي: وفاز بالجائزة محمد أحمد العمري.ثانياً/ فرع التحقيق الصحفي: وفاز بالجائزة محمد عبدالباري العيدروس.ثالثاً/ فرع الحوار الصحفي: وفاز بالجائزة عبدالرحمن مشبب القحطاني.رابعاً/ فرع الصورة الصحفية: وفاز بالجائزة علي أحمد خمج.خامساً/ فرع التقرير التلفزيوني: وفاز بالجائزة علي طالب شراية.سادساً/ فرع الإعلامي الواعد:وفاز بالجائزة كل من:1-عساف الخليفي2-فارس الفزي3-عمر العقيلسابعاً/ فرع الإعلامي الأولمبي:وفاز بالجائزة كل من:1-أمل السعيد2-عبدالله الغزال3-حسام آل نصر .هذا وأعلن رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي خلال الحفل عن إنشاء "صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين"، الذي يهدف تقديم الدعم والمساعدة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم وتلمس احتياجاتهم، على أن تتولى لجنة خاصة بالصندوق إدارة شؤونه وتنظيمه، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الصندوق وأهدافه والفئات المستهدفة فيه بالاجتماع القادم لمجلس إدارة الاتحاد.وفي هذا الصدد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن تقديم دعم خاص للصندوق، بمبلغ نصف مليون ريال، تقديراً ووفاءً للزملاء الإعلاميين وإيماناً منه بدورهم الكبير في تطوير الإعلام الرياضي على مر الأجيال والعصور الماضية .ويأتي إطلاق "جائزة التميز للإعلام الرياضي" كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية .// انتهى //22:50ت م0278