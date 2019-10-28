المدينة المنورة 29 صفر1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واستنطلق بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام ٢٠١٩ الخميس القادم، وتستمر لمدة 3 أيام, تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وبمشاركة 219 جواداً من مختلف مناطق المملكة .وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة التي ستشهد عدداً من الفعاليات المصاحبة ، بالإضافة لعدد من المقاعد التي خصصت لجميع فئات المجتمع .// انتهى //22:55ت م0279