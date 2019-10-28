رياضي / بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة 2019 تنطلق الخميس القادم
الاثنين 1441/2/29 هـ الموافق 2019/10/28 م واس
المدينة المنورة 29 صفر1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس
تنطلق بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام ٢٠١٩ الخميس القادم، وتستمر لمدة 3 أيام, تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وبمشاركة 219 جواداً من مختلف مناطق المملكة .
وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق البطولة التي ستشهد عدداً من الفعاليات المصاحبة ، بالإضافة لعدد من المقاعد التي خصصت لجميع فئات المجتمع .
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