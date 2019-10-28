واشنطن 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الموقف الأمني لا يزال معقدًا في سوريا رغم مقتل قائد تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي.وقال إسبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للحديث حول العملية التي وقعت في محافظة إدلب السورية " إن مقتله لن يخلص العالم من الإرهاب أو ينهي النزاع في سوريا لكن موته يعدُ رسالة لكل من يدعم الإرهابيين وإيذاء الشعب الأمريكي"، مضيفًا أن وجود القوات الأمريكية في سوريا يتركز على منع وصول تنظيم "داعش" الإرهابي لحقول النفط".وتابع " نمتلك قوات ومصادر وستستمر حتى نعمل على حرمان تنظيم "داعش" الإرهابي من الوصول إليها".// انتهى //22:59ت م0280