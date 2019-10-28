تونس 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واسبدأت بجزيرة جربة جنوب شرق تونس اليوم أعمال الدورة الثلاثين من المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بحضور 16 بلداً عربياً.وسيبحث المشاركون على مدى ثلاثة أيام موضوع الأدوار والمسؤوليات المجتمعية لمؤسسات المعلومات والمعرفة العربية من خلال 55 ورقة علمية ستعرض في 10 جلسات.وتتضمن أعمال المؤتمر سلسلة من المحاضرات العلمية، تعالج إنشاء مكتبات الموهوبين وسبل التقدم الاقتصادي والمعرفي وحفظ الموروث الثقافي وتأهيل المساجين وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية المجتمع وغيرها.// انتهى //23:00ت م0281